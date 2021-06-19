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Aktüel İki yolcu minibüsü birbirine girdi: 6 yaralı
Aktüel

İki yolcu minibüsü birbirine girdi: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:01:00 -
İki yolcu minibüsü birbirine girdi: 6 yaralı

B.D. idaresindeki Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan 35 M 9330 plakalı minibüs, Kemalpaşa Mahallesi 7056 Sokak'taki kavşakta, T.K'nin kullandığı Pınarbaşı-Eskiçamlık hattındaki 35 M 8841 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüsler, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle elektrik kablolarına temas eden minibüsler alev aldı.

Kazada, sürücüler ile yolcular H.M, Suriyeli Y.M, M.L. ve M.H.H. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Minibüslerdeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüsler kullanılamaz hale geldi.

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