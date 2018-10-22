İki yıldır aranıyordu! O isim yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde doktorlar imamının muhasebeciliğini yaptığı iddiasıyla 2 yıldır aranan E.Ç'nin Gaziantep'te bulunduğu ihbarını aldı.

"Gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda E.Ç. gözaltına alındı.

Adıyaman'a getirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlının, örgüt üyesi doktorlardan her ay "himmet" adı altında para topladığı ve örgüte ait derneklerde sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.