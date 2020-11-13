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Ekonomi İki yılda 72 milyon yolcu ağırladı
Ekonomi

İki yılda 72 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı, açıldığından bu yana aradan geçen 2 yıllık sürede 52 milyon 967 bini dış hat olmak üzere 72 milyon 95 bin yolcu ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:35:00 -
İki yılda 72 milyon yolcu ağırladı

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasının ardından 2 yıl geçti. İstanbul Havalimanı, açılışının ardından aradan geçen 2 yıllık sürede, 31 Ekim 2020 itibarıyla, 72 milyon 95 bin 138 yolcu yolcu ağırladı. Bu yolcuların 19 milyon 128 bin 528’ini iç hat misafirleri, 52 milyon 966 bin 610’unu ise dış hat misafirleri oluşturdu. İki yıllık sürede İstanbul Havalimanı’ndan 485 bin 971 sefer yapılırken, bunların 134 bin 171’i iç hatlarda, 351 bin 800’ünü dış hatlarda gerçekleşti. Açıldıktan sonra taşınma süreciyle birlikte 2018’in son iki ayında havalimanında 95 bin 205 yolcu ağırlandı. Yolcuların 65 bin 6’sı iç hat, 30 bin 199’u ise dış hat seferleriyle uçtu. Söz konusu sürede 544’ü iç hat, 231’i dış hat olmak üzere toplamda 775 sefer yapıldı. Geçen yıl ise 52 milyon 9 bin 220 yolcu İstanbul Havalimanı’ndan seyahat ederken, iç hatta 12 milyon 574 bin 641, dış hatta 39 milyon 434 bin 579 yolcu taşındı. İç hatta 82 bin 433, dış hatta 247 bin 467 olmak üzere 329 bin 900 sefer bu havalimanından yapıldı. Havalimanı, ocak-ekim döneminde ise 19 milyon 990 bin 713 misafir ağırladı. İç hatlarda 6 milyon 488 bin 881, dış hatlarda ise 13 milyon 501 bin 832 yolcu bu süreçte İstanbul Havalimanı’nı tercih etti.

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