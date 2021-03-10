İki ülkeden Rus aşısına acil kullanım onayı

RDIF'ten yapılan ilk açıklamada aşının Kenya'da onaylandığı belirtildi. Böylece Kenya, Rus koronavirüs aşısına acil kullanım onayı veren 47. ülke oldu.

RDIF'in ikinci açıklamasında Sputnik V'ye Fas'ta da onay verildiği ve Fas'ın aşıyı tescil eden 48. ülke olduğu ifade edildi.

RDIF, Sputnik V'nin en fazla onay alan aşılar sıralamasında AstraZeneca'nın ardından 2. sırada yer aldığını kaydetti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.