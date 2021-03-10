  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı hayranı laikçi medyada neler oluyor! Batı dayatması özel günleri eleştirdiler

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz: Sorunun giderilmesi aylar sürebilir

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler

Erdoğan'dan dikkat çeken Sevr açıklaması Yırtıp atıyoruz

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Az önce duyurdu: Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

Kirli ittifakta pazarlık ve şantaj arka planda mı sürüyor? Dün ‘haddinizi aşmayın’ diyen Yeniçağ bugün halının altına süpürdü

İran’da beklenmedik gelişme! Halk isyanda, hükümete çağrı

İmamoğlu'na büyük şok! "Fazilet Durağı" yalanına sahte evrak soruşturması

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Dünya İki ülkeden Rus aşısına acil kullanım onayı
Dünya

İki ülkeden Rus aşısına acil kullanım onayı

Fas ve Kenya, Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:11:00 -
İki ülkeden Rus aşısına acil kullanım onayı

RDIF'ten yapılan ilk açıklamada aşının Kenya'da onaylandığı belirtildi. Böylece Kenya, Rus koronavirüs aşısına acil kullanım onayı veren 47. ülke oldu.

RDIF'in ikinci açıklamasında Sputnik V'ye Fas'ta da onay verildiği ve Fas'ın aşıyı tescil eden 48. ülke olduğu ifade edildi.
RDIF, Sputnik V'nin en fazla onay alan aşılar sıralamasında AstraZeneca'nın ardından 2. sırada yer aldığını kaydetti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'ye formül resmen bulundu
Siyaset

HDP'ye formül resmen bulundu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yönelik hazine yardımının kesilmesi için formül resmen bulundu.
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin döviz rezervi suçlamalarına çok sert cevap verdi.
Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…
Gündem

Bakan Soylu’dan Pervin Buldan’a: Susarsam, hakkını…

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütünün PKK'nın siyasi ayağı HDP'in Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın videosuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay