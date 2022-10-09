İki ülkeden doğal gaz hazırlığı

Filistin Yatırım Fonu'nun, Gazze'nin 36 kilometre batısında yer alan Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmek için Mısır Doğal Gaz Holding (EGAS) ile teknik anlaşma imzalamayı planladığı belirtildi.

Filistinli resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin ve Mısır tarafı, gazın pazarlanması ve hisselerin ortaklara dağıtımını belirleyecek teknik anlaşmayı 2022'nin son çeyreğinde imzalayacak.

Filistinli kaynaklar, anlaşmada İsrail'in rolü olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, gaz sahasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların ilgili tüm tarafların uzlaşmasıyla yürütüldüğünü ifade etmekle yetindi.

Kaynaklar, teknik anlaşmanın imzalanmasından sonra sahanın geliştirilmesi için çalışmalara başlanacağını, 30 ay sonra da sahadan gaz çıkarılacağını aktardı.

Gaz sahasında hem Filistin Yatırım Fonu hem de Atina merkezli Uluslararası Konsolide Müteahhitler Şirketinin (CCC) yüzde 27,5'luk hissesi bulunurken, kalan yüzde 45'lik hissenin işletmeci şirkete ait olacağı ifade ediliyor.

Filistin Yatırım Fonu, CCC ve EGAS, Gazze Marine'nin ve Filistin'in doğal gaz ihtiyacının karşılanması için gerekli alt yapının geliştirilmesi için Şubat 2021'de iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Doğu Akdeniz'deki en eski doğal gaz sahası "Gazze Marine"

Gazze Marine doğal gaz sahası Doğu Akdeniz'de keşfedilen ilk doğal gaz sahası olma özelliği taşıyor. Sahadaki rezervlerin ise 32 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1999'da keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas (BG), daha sonra 2018'e kadar Royal Dutch Shell şirketi tarafından geliştirildi.

İsrail, Filistin'in Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmesine izin vermiyor. Filistin söz konusu doğal gaz sahasındaki hakkını teyit etmek ve uluslararası boyutta işgalci İsrail üzerinde baskı unsuru oluşturmak için üç yıl önce Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmış olsa da hala bu doğal gaz sahasını kullanamıyor.