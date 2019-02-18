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İki ülkeden deniz savunması anlaşması

Suudi Arabistan, Fransa'nın Naval Group şirketiyle ülkesinde deniz savunması alanında bir şirket kurulmasını öngören ön anlaşma imzaladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:50
İki ülkeden deniz savunması anlaşması

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Naval Group ve Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri (SAMI) şirketi tarafından, deniz araçları, fırkateyn ve denizaltıların imalatı için bir deniz savunma şirketinin kurulmasını öngören mutabakat zabtına imza atıldı.

Anlaşmanın Suudi savunma sanayisi yerel üretim yeteneklerini geliştirme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu yeni şirketin Suudi Arabistan'ın donanma projesinin ilk sıralarında yer alacağı kaydedildi. SAMI'nın üst yöneticisi Dr. Andreas Schwer, bu adımı Naval Group ve SAMI arasında kurulacak şirketin temel taşı olarak gördüğünü kaydetti. Schwer, SAMI'nın bu anlaşmayla aynı zamanda Suudi Arabistan'ın savunma sanayi konusundaki yeteneklerini geliştirme ve kendine yeterlilik sağlama konusuna desteğini güçlendirdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:50
  1. Suudi Arabistan
  2. Fransa

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