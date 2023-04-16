İki ülke sınırlarını kapattı: Çad hükümeti duyurdu! Sudan'da çatışma ve silah sesleri dünyada geniş yankı uyandırdı

Çad hükümeti, güvenlik gerekçesiyle Sudan ile sınırlarının süresiz kapatıldığını açıkladı.

Çad, "savaşan tarafları diyaloğa" davet ederek, "itidal ve sükunet" çağrısında bulundu.

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

Sudan’ın başkenti Hartum'da ordu ile paramiliter güçler arasında çıkan çatışmada en az 3 kişi hayatını kaybetti. Her iki taraf da ana havaalanının, başkanlık sarayının ve Genelkurmay Başkanı’nın ikametgâhının kontrolünü elinde tuttuğunu iddia ediyor.

bbc'ye göre: Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında haftalardır devam eden gerilim, Sudan'da sivil bir hükümet kurma müzakerelerini baltaladı.

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Sudan'ın başkenti Hartum'da yaşayanlar çatışma seslerine uyandıklarını anlattı. Başkentin merkezindeki çeşitli noktalarda ve çevresinde çatışmalar sürüyor.

BBC'ye konuşan tanıklar, çatışmaların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle evlerine sığındıklarını söylediler. Şehre gelmek için yola çıkan uçaklar geri dönüyor ve Hartum'da pistteki bir ticari uçağın patlayıcıyla vurulduğuna dair haberler var.

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