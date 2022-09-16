İki ülke sınırında çatışma yaşanmıştı! Türkiye'den diyalog çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğunu ve sorunların diyalogla çözülmesinin temenni edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan iki ülke sınırındaki çatışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

"Barışçıl bir şekilde çözümlenmeli"

Açıklamanın devamında "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz." denildi.

Silahlı çatışmada 31 kişi yaralandı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin muhafız askerleri arasında bu sabah silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.