İki ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı: Filistin, dünyayı fethediyor



Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago, Filistin’i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Karayip ülkeleri Barbados ve Jamaika da Filistin’i devlet olarak tanımıştı.

Trinidad ve Tobago, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı.

Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın “Filistin devleti” meselesinde büyüyen uluslararası fikir birliğini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Filistin’in tanınması ahlaki ve adildir, Trinidad ve Tobago’nun Filistin halkının meşru isteklerini tanıdığını ve desteklediğini gösterir” ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Karayip ülkelerinden Jamaika ve Barbados, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell pazartesi günü yaptığı açıklamada, birçok AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin’i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlandığını söylemişti.

ABD ise geçtiğimiz ay Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin önünü açacak olan BM karar tasarısını, “devlet olmanın İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakereler yoluyla sağlanması gerektiğini” söyleyerek veto etmişti.

193 Birleşmiş Milletler üyesinden 137’si halihazırda devletlerini tanıyor. Avrupa Birliği’nde son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, benzer adımı atma sinyali verdi.

İsrail’in 7 Ekim saldırısından bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş, dünyada Filistin devletinin tanınması çağrılarını canlandırdı.

Son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, “koşullar uygun olduğunda” Filistin’i tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

Ancak onlar arasında ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Batı Avrupa’nın çoğu ülkeleri bulunmuyor.

İsveç, Batı Avrupa’da Filistin’i tanıyan ilk ülke

Avrupa Birliğine girmeden önce Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya, Filistin’i devlet olarak kabul etti.

Ancak İsveç, birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında, Batı Avrupa’da bir Filistin devletini tanıyan ilk AB üyesi oldu.

Avrupa’da yeni hamle

AB ülkeleri, Gazze’de ölü sayısının arttığı ve kıtlığın yaşandığı dönemde Filistin’i devlet olarak tanınması çağrıları yapmaya başladı.

İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri 22 Mart’ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada “koşullar uygun olduğunda” Filistin’i tanımaya hazır olduklarını bildirdi.