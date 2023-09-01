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Gündem İki ülke burun buruna geldi… Jet ski ile sınırı geçen turistler vurularak öldürüldü
Gündem

İki ülke burun buruna geldi… Jet ski ile sınırı geçen turistler vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:16:00 -
İki ülke burun buruna geldi… Jet ski ile sınırı geçen turistler vurularak öldürüldü

Akdeniz kıyısındaki tatil merkezinden jet ski ile açılan dört turistten ikisi, sahil güvenlik tarafından vuruldu. Turistlerin Fransız-Fas vatandaşı olduğu bildiriliyor.

 Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Akdeniz sahil şeridindeki tatil merkezi Saidia'da tatil yapan turistler, jet skiye binip denize açıldı. Fransız-Fas vatandaşı olan dört turistin bindiği jet skiler, Saidia'nın doğusuna doğru hareket etti.

Turistlerin Cezayir tarafına geçmesi üzerine Sahil Güvenlik kimsenin beklemediği bir adım attı. Cezayir Sahil Güvenliği, jet skili turistlere ateş açtı.

AFP, açılan ateşte jet skiyle yanlış yöne giden Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer adlı iki turistin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Cezayirli yetkililer ayrıca grupta yer alan üçüncü bir turisti de deniz sınırı ihlalinden tutukladı.

Dört kişilik gruptan Fas tatil merkezi Saidia'ya dönmeyi başaran tek turist ise, Muhammed Kissi oldu. Kardeşi öldürülen Kissi, denizde kaybolduklarını ve jet skilerin yakıtlarının bittiğini söyledi.

Turist, kendilerine siyah bir Sahil Güvenlik botunun yaklaştığını ve ateş altında kaldıklarını da ekledi:
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"Sahil Güvenlik tarafından fark edildiğimizde, kaçmaya çalışmadık. Kardeşim vurulmadan önce yetkililerle konuşmayı denedi. Kardeşim ve diğer arkadaşıma beş kurşun isabet etti. Tutuklanan arkadaşım da vuruldu."

Muhammed Kissi, yüzerek Fas tarafına doğru geri dönmeyi denediğini ve bu sırada Fas donanması tarafından denizden alındığını aktardı.

Silahlı saldırının ardından bir balıkçının denizin üstündeki bir cesedin fotoğrafını sosyal medyada paylaşması ise, Fas'ta büyük bir öfkeye yol açtı.

Öldürülen Bilal Kissi'nin oyuncu olan kuzeni Abdulkerim Kissi ise, Faslı yetkililere olayı uluslararası mahkemelere taşıma çağrısında bulundu.

Cezayir yönetiminden Akdeniz'i kana bulayan olaya dair henüz bir resmi açıklama yok.

Kuzey Afrika'nın batı kanadında yer alan Fas ve Cezayir arasındaki sınır geriliminin, uzun bir geçmişi var. Uzunluğu 2 bin kilometreyi bulan iki ülke arasındaki kara sınırı, 1994 yılında kapatıldı.

İki yıl önce ise Fas ve Cezayir arasındaki bağlantı tamamen koptu. Cezayir yönetimi Fas'ı düşmanca hareket etmekle suçlarken, Rabat yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

 

 

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