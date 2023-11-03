İki ülke başladı: Onaydan geçti, gündeme düştü! 300 milyon değerinde Bell helikopterler listede alacaklar!
ABD, Irak'a tahmini 300 milyon dolar değerinde 'Bell helikopterleri' ve ilgili destek ekipmanı satışına onay verdi.
Pentagona bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Irak'a tahmini 300 milyon dolar değerinde Bell helikopterlerinin teknik, lojistik destek hizmetleri ve personel eğitimi ile satılmasına onay verdiği belirtildi.
ABD Kongresine satış onayına ilişkin tebligat gönderildiği bildirilen açıklamada, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edilen muhtemel satışın, "bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği" ve "Irak'ın savunma gücünü artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini geliştireceği" vurgulandı
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, ABD yönetimi açısından satış konusunda bir mahzur görülmediği anlamına geliyor.
ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.
Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.
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