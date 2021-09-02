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İki ülke askeri tatbikata başladı
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Dünya İki ülke askeri tatbikata başladı
Dünya

İki ülke askeri tatbikata başladı

Kazakistan ve Hindistan ‘’Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 11:40:00 -
İki ülke askeri tatbikata başladı

Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da "Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen askeri tatbikat, Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.

Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.

Ortak askeri tatbikat 10 Eylül’de sona erecek.

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