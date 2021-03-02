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Dünya İki ülke arasında 'T-80UD' anlaşması
Dünya

İki ülke arasında 'T-80UD' anlaşması

Pakistan ordusu, T-80UD tank filosunun modernizasyonu için Ukroboronprom ile 85.6 milyon dolar değerinde bir sözleşmeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 20:07:00 -
İki ülke arasında 'T-80UD' anlaşması

Pakistan, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukrpboronprom ile T-80UD muharebe tankı filosunun modernizasyonu için 85.6 milyon dolar değerinde bir sözleşmeye imza attı. Yapılan anlaşma, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin T-80UD ana muharebe tanklarından oluşan filosunun onarımı ve desteğini içeriyor.

Ukroboronprom CEO'su Yuri Gusev, "Zırhlı araç üretimlerimiz, üretim kapasitelerini sürekli olarak güncelliyor ve yüksek kaliteli iş ve ürünler sağlayan teknolojileri geliştiriyor." dedi.

Ukrayna'nın, Pakistan ile 6TD1 ve 6TD2 motorlarının tedariki için yeni siparişleri de görüştüğü belirtildi.

1990'ların ortalarında Pakistan, Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacına yönelik Ukrayna T-80UD ana muharebe tanklarını satın aldı. Pakistan'a tedarik edilen T-80UD tankları, yeni taretler de dahil olmak üzere modern T-84 tankının birçok özelliğine sahipti. Satın alınan 320 adet T-80UD ana muharebe tankının teslimatları 1997'de başladı ve 2002'nin başlarında tamamlandı.

Kaynak: star.com.tr

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