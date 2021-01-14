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Dünya İki ülke arasında MİG-29 krizi! Rusya'dan tazminat istediler
Dünya

İki ülke arasında MİG-29 krizi! Rusya'dan tazminat istediler

Bulgaristan, Hava Kuvvetleri enavnterinde bulunan Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarının onarımını geciktiren Rusya'dan 1 milyon avro tazminat talep edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:30:00 -
İki ülke arasında MİG-29 krizi! Rusya'dan tazminat istediler

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının korunmasında kullanılan, Varşova Paktı döneminden kalma 8 uçağın bakım ve onarım çalışmalarının gecikmeli olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gecikme için Rusya'dan 1 milyon avro tazminat talebinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rus tarafının, bu paranın 186 bin avroluk ilk dilimini halihazırda ödediği, geri kalan kısmını da martın sonuna dek ödemesinin beklendiği kaydedildi.

40 milyon avro bedelinde sözleşmeler imzalanmıştı

Başbakan Boyko Borisov’un hükümeti, Hava Kuvvetlerinin yaşadığı sorunları azaltmak üzere, teknolojik ömrünün sonuna yaklaşan jetlerin onarımı için RSK MiG Holdingi ile toplam 40 milyon avro bedelinde bir dizi sözleşme imzalamıştı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 15 uçaktan oluşan MiG filosunun tamamının onarımını önermişti. Rusya’nın getirdiği fiyat teklifinin değerlendirilmesi sonrası, Bulgaristan sadece 8 uçağın bakımına bütçe ayırabilmişti.

Savunma Bakanlığı 2006-2020 döneminde MiG-29’ların bakım ve onarımına toplam 137 milyon avro harcamıştı.

Ordunun modernizasyon girişimleri kapsamında Savunma Bakanlığı Amerikan Lockheed Martin şirketinden geçen yıl sipariş ettiği 8 yeni F-16 Block 70 uçağı için 1 milyar avro ödemişti. Bu filo takviyesinin ülkeye 2024 yılında ulaşmasına dek Hava Kuvvetleri zorunlu olarak eski MiG’leri kullanacak.

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