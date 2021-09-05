İki ülke arasında korkutan gerilim... Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tayvan hava kuvvetleri, Çin'in askeri faaliyetlerine karşı havalandı. Savunma bakanlığı nükleer yetenekli bombardıman uçakları da dahil olmak üzere 19 uçağın Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine uçtuğunu bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin görevinin 10 adet J-16 ile 4 adet Su-30 savaşçısının yanı sıra nükleer silah taşıyabilen 4 adet H-6 bombardıman uçağı ve bir denizaltı karşıtı uçak içerdiğini söyledi.

Bakanlık, Çin uçaklarını uyarmak için Tayvan savaş uçaklarının gönderildiğini, onları izlemek için füze sistemlerinin yerleştirildiğini söyledi.