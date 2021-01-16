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Dünya İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...
Dünya

İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi. Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:30:00 -
İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi. Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz." açıklamasında bulundu.

Süleyman, Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın başkent Hartum’daki merkezinde, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerginlik hakkında gazetecilere açıklamalar yaptı.

Güvenlik ve Savunma Konseyinin Addis Ababa ile savaşa onay vermediğini aktaran Süleyman, "Etiyopya ile savaş istemiyoruz, saldırılara karşılık verebilecek güçteyiz." dedi.

Etiyopya ile yaşanan gerginliğin net anlaşılması için Ortadoğu ve Afrika turuna çıkacaklarını belirten Süleyman, krizi çözmenin tek yolunun iki ülkenin sınırların belirlenmesi için oluşturduğu teknik komitenin toplantılarını sürdürmesi olduğunu söyledi.

Süleyman, "Etiyopya'dan Sudan'ın Katran ve Havr Ömer bölgelerinden çekilmesini talep ettik. Buralara girmek istersek bunu yaparız ancak gerginliği tırmandırmak istemiyoruz. Bu iki bölgeyi geri almak için siyasi ve diplomatik mücadelemiz sürecek. Sudan ordusu ise Etiyopya sınırında konuşlandığı yerleri terk etmeyecek." dedi.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeni ile süren gerginlik

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı. Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık 2020'de Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesinde gasbedilen tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

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Yorumlar

Ulvi

Etin ne budun ne?Bae ve Suudun verdiği gazla Etiyopyaya saldırırsan,Zaten Güney Sudan elinden gitmiş,kalan toprakların en az yarısınada elveda dersin.İş sıkıya binince patronların topuklamaya müsait ülkelerdir bilmiş ol..
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