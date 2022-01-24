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Dünya İki ülke arasında gerginlik! 39 savaş uçağıyla hava sahasını ihlal ettiler
Dünya

İki ülke arasında gerginlik! 39 savaş uçağıyla hava sahasını ihlal ettiler

Çin'e ait 39 savaş uçağı, Tayvan'ın ADIZ olarak tanımladığı "hava savunma sahasını" ihlal etti

Yeniakit Publisher
2022-01-24 00:29:00 - 2022-01-24 00:31:30
İki ülke arasında gerginlik! 39 savaş uçağıyla hava sahasını ihlal ettiler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerinden (PLAAF) 39 uçağın, Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) olarak tanımladığı bölgeyi ihlal etti.

Taiwan News’in haberine göre, Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), Çin'e ait olduğu belirtilen 39 askeri uçağın, ADIZ ilan edilen bölgeye izinsiz girdiğini açıkladı.

Bakanlık, uçakların 34'ünün savaş uçağı, 4'ünün elektronik savaş uçağı ve birinin bombardıman uçağı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, savaş uçaklarının telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek için sivil devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını aktardı.

52 savaş uçağı ile en büyük ihlali yapmıştı

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 52 savaş uçağının 4 Ekim'de Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi en büyük "ihlal" olarak kayıtlara geçmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

 

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