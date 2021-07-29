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Dünya İki ülke 1 yılın ardından ilk kez telefonda görüştü
Dünya

İki ülke 1 yılın ardından ilk kez telefonda görüştü

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında son 1 yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının dün aktif edilmesi sonrası iki ülke arasında ilk görüşme gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 00:25:00 -
İki ülke 1 yılın ardından ilk kez telefonda görüştü

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yerel saatle 09.00’da telefon görüşmesi oldu. Taraflar arasında 09.00 ve 17.00 saatlerinde olmak üzere günde 2 kez rutin telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında kapatılan iletişim kanallarının yeniden açılması için nisandan bu yana süren yazışmalar sonuç vermiş, iki ülke arası iletişim hatları dün aktif hale getirilmişti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

 

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