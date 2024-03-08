İki trafik kazası, iki farklı bakış açısı! Çürüme kokuları!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Eylem Tok imiş adı..

Muhalefet partilerinin, medya organlarının hoşlandığı yazarlardan biri..

Oğlunun altına Porche aracı vermiş.

O da kafeye gidip, artık Starbucks mıdır. Yoksa başka ABD menşeli bir kafe midir..

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İçeceğini içmiş..

Belki de alkol almış..

Olay mahallinden kaçırıldığı için, alkollü olup olmadığını bilmiyoruz..

Henüz 18’e gelmemiş.

Ehliyet de haliyle yok.

“Yüksek hız yapmak, ehliyetli kişilere yasak” diye düşünüyor olmalı ki.

“Benim ehliyetim yok ki. Bana yüksek hız cezası kesilemez” diye düşünüp..

Gaza basmış..

Emniyet şeridinde araçlarını tamir etmek isteyen hiçbir kusuru olmayan insanlara çarpıp, birini öldürmüş, 4’ünü yaralamış..

Anne hemen koşup gelmiş..

Oğlunu kaptığı gibi, ver elini havalimanı.

Bakmışlar, çocuğun vatandaşı olduğu Amerika’ya bilet yok.

“Sonra Amerika’ya geçeriz” diye düşünüp, ilk uçakla Mısır’a uçmuşlar..

Ne karakola ifade vermek var.

Ne alkol testi yaptırmak var.

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