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İki TIR şoförü ölü bulundu! Arkasından korku filmi gibi bir olay çıktı

Adana’nın TEM Otoyolu’nda iki TIR şoförü araçlarında ölü bulundu. Kavga eden iki TIR sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 06:03
İki TIR şoförü ölü bulundu! Arkasından korku filmi gibi bir olay çıktı

Pozantı ilçesinde TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı TIR Behçet Birkaç'a çarptı.

Çarpma neticesinde Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:03
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