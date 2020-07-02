İki tarafa da oynayan ABD’den ‘Türkiye’ açıklaması: Bundan endişe duyuyoruz

Bölgede terör örgütü PKK’nın adeta hamiliğini üstlenen küresel eşkıya ABD, fitne saçmaya devam ediyor. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, sivil güvenliğini bahane ederek operasyondan endişe duyduklarını söyledi. Yapılan açıklamada, hem Türkiye'nin kaygılarını anladıklarının söylenmesi hem de harekata karşı çıkılması dikkatlerden kaçmadı.

Peşmergeye yakın Rudaw’a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin meşru kaygılarını anladıklarını ancak Irak ve "Kürdistan" Bölgesiyle birlikte çalışması gerektiğini savundu. Peşmerge’nin PKK ile anlaşmasını görmezden gelen Ortagus şunları söyledi:

“Sivil can kayıplarından dolayı endişe duyuyoruz ve Irak Hükümeti tarafından dile getirilen endişelere dikkat çekiyoruz. Irak'ta yürütülen askeri operasyonlar konusunda Irak egemenliğine saygı göstermesi gerektiği yönündeki görüşümüzü tekrar teyit ve vurgulamak istiyoruz.

(...) PKK'nın Türkiye'ye getirdiği meşru güvenlik tehdidinin farkındayız ve Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini destekleyecek şekilde Irak'la ortak terörle mücadele işbirliğini sürdürmeye teşvik ediyoruz.

Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere, Türkiye ve Irak'ı PKK'yi yenmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. ABD, sürdürülebilir güvenlik çözümlerinin ancak işbirliği ile sağlanabileceğine inanmaya devam ettiğimizden, bu konuda koordineli bir yaklaşımı kolaylaştırmaya ve desteklemeye hazırdır.”