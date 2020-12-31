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Spor İki talip birden çıktı! Yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor
Spor

İki talip birden çıktı! Yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kadro dışı kalan ve takım bulması istenen Volkan Şen'e Denizlispor ve Ankaragücü'nün talip olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:02:00 -
İki talip birden çıktı! Yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda oynayan Volkan Şen'e, Süper Lig'den talip çıktı.

2019'da TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan deneyimli hücum oyuncusu tekrar Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen'e, Süper Lig takımlarından Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Denizlispor'un ısrarcı olduğu ifade edilirken ocakta transfer bitebilir.

Bonservisi mavi lacivertli takımda bulunan Volkan Şen'in transferinde Adana Demirspor yönetiminin tutumu belirleyici olacak.

Adana Demirspor'da 32 maçta forma giyen Volkan Şen; 9 gol, 9 asist yaptı ve 18 gole katkı sağladı.

Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor takımları bulunan Volkan, A Milli Takım formasıyla 18 maçta oynarken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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