0553 313 94 23

İki sahili birleştiren park kentin cazibe merkezi olacak

KOCAELİ(İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahilini birbirine bağlayacak olan 2.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:12
İki sahili birleştiren park kentin cazibe merkezi olacak

KOCAELİ(İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahilini birbirine bağlayacak olan 2. etap sahil parkı yapımında çalışmalar devam ediyor.


Yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sundu. Parkın 2. etap çalışmalarına ise hızlı bir şekilde devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Darıca Sahilini Eskihisar Sahili ile birleştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında Darıca Sahili’nin 2. etabı 2 bin 300 metre uzunluğunda olacak.


Beton yolun bin 100 metresi tamamlanan çalışmalarda deniz kıyısına 600 metre taş tahkimat, balık tutma iskelesi, bin 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Sahil parkında 6 adet altıgen kamelya, 150 metre travers, Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küptaş meydan düzenlemesi ve 90 metrekare podima taşı ile pusula yer döşemesi, papatya aydınlatma direği, 40 adet alüminyum aydınlatma direği imalatları yapıldı.


Çalışmalarda ayrıca 40 dönüm alanın sulama hattı çekilerek çimlendirme yapılırken, 2 bin adet ağaç ve çalı türleri dikildi. Alanda vatandaşların ziyaretlerinde kullanmaları amacıyla mescid ve lavabo imalatı yapılmaya başlandı. Toplamda 700 metre uzunluk 3.5 metre yüksekliğinde taş duvarın 350 metrelik kısmı tamamlandı. 300 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde perde duvarın ise 50 metresi tamamlandı. Eskihisar feribot yolu tarafında yaklaşık 450 metre tahkimatın 150 metresi yapıldı.


Darıca Sahil Parkı’ndan Eskihisar Sahiline doğru ilerleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 200 metrelik kalan kısımda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, 1 adet bebek bakım odası, deniz kenarına yaklaşık bin kişilik beş basamaklı amfi oturma alanı, amfi önüne 900 metrekarelik meydan, kamelya ve dinlenme alanı, yeni piknik ve mesire alanları, otopark ve 1 adet iskele inşa edilecek. Eski askeri alandan kalan 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu ve 1 adet mini futbol sahası, 1 adet restorant tadilat ve tamiratı ve 3 adet balık tutma iskelesi yapılacak. Ayrıca 50 dönüm yeşil alan oluşturularak ağaçlandırma gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler
    1. "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye..
    2. Zeytin ağaçları için sulama isteniyor
    3. 10 bin büyükbaşın bulunduğu çiftlikte..
    4. Ali Kırmızı: "Bebeklerin suyla..
    5. Hasımlarını vuran kardeşler serbest..
    6. ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde..
    7. Av. Mazlum Şen: "Göçmenlik..
    8. Kabil’de komando üssünde patlama: 4 ölü
    9. Ahmet Hakan Ali Babacan'ın..
    10. Başkan Yıldırım: "Kirli ellerin..
    11. Anadolu Adliyesindeki silahlı..
    12. Akiş GYO’nun ilk tahvil ihracı..
    13. Bursa’nın hedefi ‘Tek Dünya Şehri’
    14. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    15. Kayseri’de suç makinesi kadın yakalandı
    16. Osmangazi’de atıklar ekonomiye..
    17. Antalya'daki çocuğa darp iddiası
    18. Ahmet Hakan’ın şoförünün..
    19. Ben Moore, Galatasaray Doğa Sigorta'da
    20. OGM personel alımı şartları nelerdir?
    21. İlköğretim Haftası Develi’de Coşkuyla..
    22. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    23. Bursa "sâkin şehir" ağına talip
    24. TRT Genel Müdürü Eren'in büyükelçiliğe..
    25. Giresun Karadeniz’in Onkoloji alanında..
    26. Manisa Büyükşehir zabıtası engelli..
    27. "Annelerin yürek yangını, bütün..
    28. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın’dan..
    29. Açık tenli ve renkli gözlüler dikkat
    30. Hükümetten ailelere büyük destek!
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı