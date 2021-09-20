  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İki saat arayla, 2 kuzeni silahla vurdu
Yerel

İki saat arayla, 2 kuzeni silahla vurdu

Karaman'da Hasan T., aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz ve kuzeni Ahmet Coşar'i iki saat arayla silahla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 01:36:00 -
İki saat arayla, 2 kuzeni silahla vurdu

İlk olay saat 20.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokakta meydana geldi. Hasan T. aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz'ın işlettiği kafeye gelerek tabancayla ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, kurşunların isabet ettiği Durmaz, sağ kulağından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından aranan Hasan T., yaklaşık iki saat sonra tekrar Sefa Durmaz'ın çalıştırdığı kafeye geldi. Hasan T.'yi gören Sefa Durmaz'ın kuzeni Ahmet Coşar, kaçmaya başladı. Peşinden koşan Hasan T., iki sokak kovaladıktan sonra tabancayla ateş ederek Coşar'ı omzundan yaraladı. Aynı kafe çevresinde kısa aralıklarla yaşanan silahlı saldılar çevredekileri de tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Coşar da ambulansla kuzeninin tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Hasan T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Silahlı saldırılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay