İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:29
Kaza, Nizip İlçesi D-400 Karayolu üzeri Sekili mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki otomobil ile C.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içerisindeki E.Ş., S.Ş., H.Ş. ve B.Ş. yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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