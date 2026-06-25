İki otomobil çarpıştı! 5 kişi yaralandı
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Erzincan’da Ulalar Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Ulalar Kavşağı’nda meydana geldi.
Ulalar Kavşağı'nda, A.T.P. (25) idaresindeki 24 AAY 741 plakalı ve F.K. (49) yönetimindeki 24 ABH 814 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.G. (22), A.S. (22) ve İ.G. (24) yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.