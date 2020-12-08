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Yerel İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
Yerel

İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı

Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:32:00 -
İki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Serhat K'nin kullandığı 22 KC 201 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Uğur K. yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Uğur K'nin kullandığı otomobilde bulunan Cafer K. yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı Cafer K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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