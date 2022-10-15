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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 20:18:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza; Şehit Birol Yavuz caddesinde meydana geldi. Mehmet S. (33) idaresindeki 60 AAN 380 plakalı Ford Focus marka otomobil ara sokaktan yola çıkan Ali Y. (72) idaresindeki 58 NS 176 Lada marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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