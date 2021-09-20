  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını çarpıtmışlardı! AK Parti'den yalan medyasını üzecek haber

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD'den itiraf: Türkiye o bölgelerde yükselişe geçti

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! Soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı

CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: PKK destekçisi, siyasi ikiyüzlülük istiyorsa Kılıçdaroğlu'na baksın!

Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayısı
Yerel İki otomobi kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü
Yerel

İki otomobi kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 05:25:00 -
İki otomobi kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü

Konaklı Mahallesi'nde K.E.Ç. (45) yönetimindeki otomobil, kendisini sollayan Y.U'nun (49) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.U, yönetimindeki araçta bulunan P.Ü. ve H.D. yaralandı. Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.D. yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hatalı sollama yaptığı belirtilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay