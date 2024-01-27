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Yerel İki otobüs kazasında 6 ölü, 53 yaralı
Yerel

İki otobüs kazasında 6 ölü, 53 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:02:00 -
İki otobüs kazasında 6 ölü, 53 yaralı

Kış mevsimiyle birlikte otobüs kazalarında da ciddi oranda artış var. Kastamonu'da bir yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi, 6 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta ise cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 20 kişi yaralandı.

Buzlanan yol kazayı beraberinde getirdi, devrilen otobüsteki 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza haberi Kastamonu'dan geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak yoldan çıktı, ardından da tarlaya devrildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta ise kent merkezine 45 kilometre uzaktaki Kurt-Lapa Köyü yakınlarında oldu kaza.

50 kişinin olduğu otobüs, İstanbul Kadıköy'den cenaze defini için gidenleri taşıyordu. Kadıköy Belediyesi’ne ait otobüs buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

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