İki otobüs kazasında 6 ölü, 53 yaralı

Buzlanan yol kazayı beraberinde getirdi, devrilen otobüsteki 6 kişi hayatını kaybetti.



Kaza haberi Kastamonu'dan geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede İstanbul'dan Sinop'a giden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak yoldan çıktı, ardından da tarlaya devrildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Sivas'ta ise kent merkezine 45 kilometre uzaktaki Kurt-Lapa Köyü yakınlarında oldu kaza.



50 kişinin olduğu otobüs, İstanbul Kadıköy'den cenaze defini için gidenleri taşıyordu. Kadıköy Belediyesi’ne ait otobüs buzlanan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

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