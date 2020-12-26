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Teknoloji İki müşteri merkezini yeniledi
Teknoloji

İki müşteri merkezini yeniledi

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini “değerli hissettirme” ilkesi ve “kusursuz müşteri deneyimi” hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:03:00 -
İki müşteri merkezini yeniledi

Son olarak bu anlayışla yeniden düzenlenen Türk Telekom’un İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi, Yıldız Posta Caddesi Vefa Bayırı Sok. No:2/A’da 30 Kasım’da hizmete girdi. Alemdağ Caddesi No:150 Ümraniye/İstanbul adresindeki yenilenen Ümraniye Müşteri Merkezi de 23 Aralık’ta kapılarını açtı.  Salgın sürecinde yenilenen Gayrettepe ile Ümraniye Türk Telekom Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlanarak belirlenen noktalara dezenfektanlar konuluyor ve maske kullanımı zorunlu kılınıyor. Yenilenen her iki merkez de hafta içi 10.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak. Gayrettepe ve Ümraniye Türk Telekom Müşteri Merkezi’nde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.  

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