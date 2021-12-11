İki milyon TL'ye satılan 1+1 daireler izdihama sebep oldu
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir inşaat firmasının iki milyon TL'ye satışa çıkardığı 1+1 daireler izdihama neden oldu.
İstanbul'da bir inşaat firmasının ikinci etap projesi için 2 milyon liradan satışa çıkarılan 1+1 daireler izdihama neden oldu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir inşaat firmasının ikinci etap projesi, dün ön talep toplamaya başladı.
İki milyon TL'ye satışa çıkarılan 1+1 dairelerden almak isteyen vatandaşlar, adeta birbiriyle yarıştı.
Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, ön talep için kurumun önünde toplananların izdihama neden olduğu görüldü. Yetkililer, yaşanan yoğunluk nedeniyle kapıları açamadı.