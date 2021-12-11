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Gündem İki milyon TL'ye satılan 1+1 daireler izdihama sebep oldu
Gündem

İki milyon TL'ye satılan 1+1 daireler izdihama sebep oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir inşaat firmasının iki milyon TL'ye satışa çıkardığı 1+1 daireler izdihama neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:37:00 -
İki milyon TL'ye satılan 1+1 daireler izdihama sebep oldu

İstanbul'da bir inşaat firmasının ikinci etap projesi için 2 milyon liradan satışa çıkarılan 1+1 daireler izdihama neden oldu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir inşaat firmasının ikinci etap projesi, dün ön talep toplamaya başladı.

İki milyon TL'ye satışa çıkarılan 1+1 dairelerden almak isteyen vatandaşlar, adeta birbiriyle yarıştı.

Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, ön talep için kurumun önünde toplananların izdihama neden olduğu görüldü. Yetkililer, yaşanan yoğunluk nedeniyle kapıları açamadı.

 

 

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Yorumlar

Hatice

Bunlar aç takimi 2 milyon tl.ye 1+1 daire alabiliyorlar
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Kml

Kim diyo lan millette para yok diye
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