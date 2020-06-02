  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki metrelik sosyal mesafe, Kovid-19'un bulaşma riskine karşı daha etkili

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:45:28 -
İki metrelik sosyal mesafe, Kovid-19'un bulaşma riskine karşı daha etkili

ANKARA (AA) - En az iki metrelik sosyal mesafenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmada daha etkili olduğu belirtildi.

Sonuçları Lancet dergisinden yayımlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen Kovid-19, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.

Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2,6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12,8 olduğu tespit edildi.

Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17,4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3,1'e düştüğü kaydedildi.

Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5,5'e gerilediği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı