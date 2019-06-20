İki markada yaz kampanyası

Renault ve Dacia tüketiciler için haziran ayına özel kredili alım seçenekleri sunuyor. Bu ay içerisinde Renault’un tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 30 bin lira peşinat ile bin 500 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 40 bin lira peşinat ile 2 bin lira aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 65 bin lira peşinat ile 2 bin 500 lira aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 65 bin lira peşinat ve 3 bin lira gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Haziran ayında Clio HB 80 bin 750 lira, Kangoo 96 bin 250 lira, Megane Sedan 108 bin 250 lira, Trafic ve Master 124 bin 750 lira, Captur 140 bin 250 lira, Yeni Kadjar ise 158 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Günde 39.90 liraya Dacia

Dacia, Haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90 lira, Dokker 49.90 lira ve Duster 59.90 lira gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Haziran ayında Sandero 76.250 lira, Dokker 78.250 lira, Logan MCV 89.250 lira, Lodgy 96.250 lira, Duster ise 99.250 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.