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Siyaset İki lider rahatsız! İttifakı ‘adaylık’ vurdu
Siyaset

İki lider rahatsız! İttifakı ‘adaylık’ vurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini dile getirmesi İYİ Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 15:49:00 -
İki lider rahatsız! İttifakı ‘adaylık’ vurdu

Millet İttifakı'nın 2023 yılı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorusu sonrası ittifakta derin çatlaklar oluştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen HDP ile kol gezen muhalefet cephesinde adaylık konusunda birbirlerine çelmeler başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, son haftalarda Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini sıklıkla dile getirmesi ve sonrasında parti yönetiminin ve tabanının buna hazırlanması, Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri İyi Parti ve Saadet Partisinde rahatsızlık oluşturdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumuna ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği de iddia edildi.

Akşener'den gönderme

Adaylık konusunun Kılıçdaroğlu ile diğer liderler arasında henüz konuşulmadığı belirtilirken Akşener’in katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerinin Kılıçdaroğlu’na bir ‘gönderme’ niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Akşener, söz konusu programda “Kendimle ilgili çok net bir şey söyleyeyim; Şahsi bir hedefe, kendime dair bir projeye yönelik adım atmıyorum, atmayacağım. Ortak bir adayla gidilmesinde fayda var ama bugünden bunları konuşmanın aradaki birlikteliğe zarar verebileceğini düşündüğüm için, seçim zamanı bunun oturulup konuşulması lazım. Şu an itibarıyla erken” ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde İyi Parti liderinin bu sözlerle, Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı biçimde 'Adayımız değilsin' mesajı verdiği konuşuluyor.

Planlı mı?

Öte yandan, adaylık krizinin önümüzdeki günlerde daha derinleşebileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının planlı olduğunu öne süren de var. CHP Genel Başkanı’nın, ismi anketlerde öne çıkan muhtemel adayların seçimlere kadar yıpranmasını önlemek için kendisini öne çıkardığı değerlendirmeleri yapılıyor.

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Yorumlar

Neron11

Benim anlamadığım zillet ittifakı adayının yıpranır diye belirlenmemesi, bu ne saçmalık, ne açığı ne kusuru olurda yıpranır, bak erdoğan aday , karşısına kimi çıkartacaksanız çıkartın hadi, daha adayınız yok seçim seçim deyip duruyorsunuz, siz önce HDP 'te kaç bakanlık vereceksiniz onda anlaşın.
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Şuayıp

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