İki kez koronavirüsü atlatan hemşire: Yıprandık ama görevimizin başındayız

Toros Devlet Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Ferdi Kovan, iki defa koronavirüse yakalandı. İki tedavisinin sonunda da yoğun bakımdaki görevine geri dönen Kovan, "Yıprandık, tükendik ama görevimizden kaçınmıyoruz." dedi.

İlk kez yakalandıktan iki ay sonra yeniden bulaştı

Toros Devlet Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ferdi Kovan, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Evli ve iki çocuk babası, 39 yaşındaki Kovan, "Pandemi başladıktan sonra 6'ncı ayda ben de virüse yakalandım. Hatta ikinci sefer yakalandım. İkincisi biraz daha hafifti, rutin kontroller sırasında pozitif olduğum tespit edildi. İlkini 12 Ağustos'ta geçirdim. O biraz daha sıkıntılı bir süreçti. İlk pozitiften 2 ay sonra 12 Ekim'de rutin kontroller sırasında PCR testim yine pozitif çıktı." diye konuştu.

'Ben de 'bana bulaşmaz' diyordum'

Virüse yakalanmayacağını düşünen insanları, " 'Hastalığı geçirmeyeceğim' diye bir kaide yok. Öyle bir şey yok." ifadeleri ile uyaran Kovan, kendisinin de böyle düşündüğünü, pozitif olduğunu öğrendikten sonra çok şaşırdığını söyledi. Kovan, "Hastalığı geçirmeden önce semptomlarım oldu ama ben bunları fark edemedim. Pozitif olduktan sonra geriye dönük süzgeçten geçirdiğim zaman bende halsizlik, iştahsızlık, tat almada değişiklik semptomlarım oldu. Tomografi çektirdikten sonra da pnömoni uyumlu covid tutulumu gerçekleşmişti. Ağustos ayındaki süreçte akciğer tutulumu olmasına rağmen bende herhangi bir ateş ya da nefes darlığı, saturasyonlarda düşme, oksijen açlığı olmadı. Evde tedavi gördüm, çünkü aileye de bulaş vardı. Eşim de aynı şekilde pozitif vakaydı. Evde sürekli kendimi takip ediyordum, saturasyonlarımı kontrol altında tutuyordum. Şu anki tabloya göre ilkini ben yine de iyi geçirdim." dedi.

'İkinci kez yakalandığımda Covid'li hastaların içerisinde çalışıyordum'

İlk koronavirüsü atlattıktan sonra hemen görevine döndüğünü dile getiren Kovan, "O zaman Covid servisinde direk Covid'li hastaların içerisinde çalışıyordum. Çalışmaya başladıktan 10 gün sonra kontrol amaçlı test verdiğimde ben de şaşırdım ama ikinci pozitifliği orada gördüm. Antikor seviyem biraz yüksek olduğu için ikinci pozitiflikte herhangi bir belirti ya da beni etkileyen herhangi bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

'Yıprandık ama kaçmıyoruz'

İki kez pozitif olan ve ikisini de atlatan Kovan, şu anda halen Covid yoğun bakımdaki görevine devam etmesini de şöyle açıkladı:

"Görevimiz bu. Görevden kaçınma söz konusu değil. Toplum olarak sosyal mesafeye, maske ve hijyen kurallarına dikkat edersek çok iyi olur. Gerçekten sağlık çalışanları olarak bu süreçte yıprandık, tükendik. Görevi veya hizmeti durdurma gibi bir lüksümüz yok. Bu nedenle vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olursa seviniriz. Ben bu süreci atlattım. İlki zorunlu hapis gibiydi. Kimseye tavsiye etmem, zorlu bir süreç. Dışarıdan, aileden ve herkesten uzak tecrit yaşıyorsunuz. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uysunlar. Artık kış dönemindeyiz, toplu olarak birlikte bulunmayalım."