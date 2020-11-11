İki kelimesinden biri "Atatürk" olan Tanju Özcan, 10 Kasım törenine uyanamadı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Yaptığı her konuşmada Mustafa Kemal'e göndermeler yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan bu kez de 10 Kasım skandalı ile gündeme geldi.

Özcan, Bolu’daki Anıt Park’ta düzenlenen 10 Kasım töreninin sonlarına yetişebildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, protokol üyeleri törene başlamadan önce CHP Bolu İl Başkanı’na Tanju Özcan’ı sordu.

Özcan’ın gelmediği öğrenilince gözler Özcan’ın 3 yardımcısını aradı. Ancak 3 yardımcının da tıpkı Özcan gibi tören alanında olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine üzerine belediye adına protokol sırasına Zabıta Müdürü Fikret Er geçti. Belediyenin çelengini anıta Zabıta Müdürü Er koydu. Törenin sonuna ancak yetişebilen Özcan’ın sık sık saatine bakması dikkat çekti.

CHP’liler Özcan’a sosyal medyadan “Bu vatan yatarak kurtarılmadı” diyerek tepki gösterdi.