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Yerel İki katlı binadan çıkan çöp şaşkına çevirdi
Yerel

İki katlı binadan çıkan çöp şaşkına çevirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan ve atık biriktirildiği tespit edilen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 17:08:00 -
İki katlı binadan çıkan çöp şaşkına çevirdi

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'ndeki binada atık biriktirildiği şikayeti üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, binanın girişi, merdiven boşluğu ve damında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, binadan uzun uğraşlar sonucu iş makinesi yardımıyla 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.

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