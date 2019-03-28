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İki ilimizde petrol sevinci! Ülke ekonomisine 700 milyon dolar katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Siirt'te petrol sevinci yaşandıklarını bunun ekonomiye katkısının 700 milyon dolar olacağını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 21:14
İki ilimizde petrol sevinci! Ülke ekonomisine 700 milyon dolar katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Siirt'te petrol sevinci yaşandığını açıkladı. Dönmez, gerçekleştirilen petrol kuyusu keşiflerinin ekonomiye katkısının 700 milyon dolar olacağını ifade etti.

Bakan Dönmez'in, Siirt'i ziyaretinde açıkladığı ve Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Diyarbakır ve Siirt'teki üç kuyuda 22,52 milyon varil yerinde rezerv petrol keşfettiklerini, bu keşiflerle ekonomiye yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlayacaklarını ifade etmesi heyecan uyandırdı.

Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz, yaptığı açıklamada huzur ve güven ortamının devam etmesiyle yer altı zenginliklerinin de ortaya çıkacağını söyledi.

"Ülke ekonomimize çok ciddi katkı sağlayacak"

"Yıllardır Doğu ve Güneydoğu'da süre gelen terör olayları yatırımların ve yer altı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasına engel oldu. Terör olaylarından dolayı devletimiz bu çalışmaları rahat bir şekilde yapamadı. Diyarbakır'da daha çok yer altı zenginliklerimiz var. Bunlar ortaya çıkarılırsa ülke ekonomimize çok ciddi katkı sağlanacağına inanıyorum." diyen Yılmaz, bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için huzur ve güven ortamının sürmesinin önemine değindi.

Yılmaz, bu ekonomik gelişmenin iş ve istihdama da katkı sunacağını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:14
  1. Siirt
  2. Diyarbakır
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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