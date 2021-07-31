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Gündem İki ilimizde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Gündem

İki ilimizde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın Çanakkale, Gaziantep, Niğde, Gümüşhane, Kırklareli, Uşak, Hatay, Edirne, Denizli, Karabük, Samsun, Tekirdağ ve Kilis'ten sonra Mardin ve Şırnak'ta ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:47:00 - 2021-07-31 13:48:24
İki ilimizde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte oluşan meteorolojik şartlar dikkate alınarak ormana giriş çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacı doğduğu belirtildi. Bu kapsamda Mardin Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Yardımcısı Emre Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıda, yönetmelik uyarınca bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü şekilde giriş-çıkış yapacaktır. İş sahipleri en yakın orman işletme şefliğine bilgi verecektir. Bu karar il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir."

Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde orman yangınlarıyla ilgili mücadele kapsamında ormanlara giriş çıkışların ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermesi gerektiği kaydedildi.

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