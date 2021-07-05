  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çatışmanın ortasında kalan oyuncu vuruldu
Kazakistan'da yangın! OHAL ilan edildi
CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Gündem İki ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

İki ilde operasyon! Gözaltılar var

İzmir ve Tekirdağ'da, düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:05:00 -
İki ilde operasyon! Gözaltılar var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 19'u yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 24 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçaları, sentetik uyuşturucu, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkametlerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay