İki gün sonra yeniden başlayan yangın 12 saatte söndürüldü
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Attepe Yaylası'nda 3 gün önce söndürülen yangının olduğu alana yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Korukayası mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle dün yeniden yangın çıktı.
3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, 12 saatte söndürülebildi. Orman işçisi Ercan Özdemir de dört gün önce kendi köylerinin yaylasında da yangın çıktığını belirterek "Neden bu kadar çok yangının çıktığı kafaları karıştırıyor. İnşallah nedeni bir an önce bulunur” dedi.