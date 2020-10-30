İki gün sonra yeniden başlayan yangın 12 saatte söndürüldü

3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, 12 saatte söndürülebildi. Orman işçisi Ercan Özdemir de dört gün önce kendi köylerinin yaylasında da yangın çıktığını belirterek "Neden bu kadar çok yangının çıktığı kafaları karıştırıyor. İnşallah nedeni bir an önce bulunur” dedi.