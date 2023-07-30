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İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...

Yeniakit Publisher
2023-07-30 20:19:00 - 2023-07-30 20:23:26
İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayiinde işlenen cinayetin görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Vahşice işlenen cinayette, 20'li yaşlarındaki gençlerin hayattan kopmaları üzerken, olayın önü arkası henüz ortaya çıkmadan muhalefet yine en iyi bildiği işi yaparak iktidarı hedef aldı.

Yaşanan cinayetin perde arkasında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Cinayeti işleyenlerin, tekel bayii işletmecisiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu vurgulandı.

Tekel bayii işletmecisi geçen ay katilin oğlunu bacağından vurdu!

Dün tekel bayiinde öldürülen Yunus Emre Erzen'in ağabeyinin, geçtiğimiz aylarda, tekel bayiini basarak üç gence mermi yağdıran Murat Ö. adlı zanlının oğlunu bacağından vurduğu ortaya çıktı.

İki aile arasında ticari ilişkilerden ötürü 700 bin TL'lik bir alacağın söz konusu olduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borçlu tekel bayii işletmecisinin WhatssApp durumundan icraya verilmesine tepki göstererek küfrettiği, baskının küfrün üzerine gerçekleştirildiği iddia edildi.

Bir tekel bayiinde bu kadar silahın işi ne?

Öte yandan tekel bayiinde yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tekel bayiinde bu kadar silahın ne aradığı ayrıca bir tartışma konusu olarak orta yerde dururken, iki aile arasındaki adi husumet sonucu işlenen cinayet, bazı çevreler tarafından siyasi propaganda aracına dönüştürüldü.

Düne kadar bir mafya olan Sedat Peker'i yere göğe sığdıramayarak, iktidarı devirme hayalleri kuranlar, adi bir vaka üzerinden ülkenin mafya devletine döndüğünü, sokakların güvensiz hale geldiğini, AK Parti iktidarının adaleti yok ettiğini, hatta bu düzeni de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun kurduğunu söylediler.

Twitterda tekel bayiini basanlardan Murat Ö.'nün olay anında üzerinde olan yeşil tişörtlü fotoğrafı, emniyet fotoğrafıyla birlikte  photoshoplandı. Bunun photoshoplu bir görsel olduğunu anlamaktan aciz sosyal medya kullanıcıları, zanlının emniyette kelepçelenmediğini yazdı. Emniyet mensupları da bir katile iyi davranmakla itham edildi.

Zanlı emniyetten çıkarken üzerinde siyah tişörtü vardı.

Olaya ait görüntüler twitter kullanıcıları tarafından siyasi propaganda aracına dönüştürüldü.

Paylaşılan yüzbinlerce Tweet mesajından sadece birkaçı:

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