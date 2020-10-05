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Yerel İki grubun tartışmasında kan döküldü
Yerel

İki grubun tartışmasında kan döküldü

İzmir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 07:19:00 -
İki grubun tartışmasında kan döküldü

İzmir'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de iki grup henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Karabağlar ilçesinde İsmail Hakkı Tonguç Parkı'nda başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada A.D, E.U. ve U.G. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Karşı taraftaki 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı

Vatandaşların kavgayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polisin başlattığı çalışma sonrası zanlılardan biri kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının ifadesi sonucu diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

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