İki generalden kritik zirve! Bölgesel güvenlik masaya yatırıldı
Gündem

İki generalden kritik zirve! Bölgesel güvenlik masaya yatırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İki generalden kritik zirve! Bölgesel güvenlik masaya yatırıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde askeri diplomasinin nabzını tuttu. Karadeniz ve Avrupa hattında hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu temas, Türkiye'nin bölgedeki stratejik ağırlığını bir kez daha gösterdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. (DHA) 

 

Gündem

Kafkasya’da diplomasi trafiği! Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasında kritik görüşme

Gündem

Bakan Fidan’dan üç kritik telefon görüşmesi

Gündem

Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme

Dünya

Biri İran'ı diğeri Ukrayna'yı vuruyor! Putin ve Trump'tan kritik görüşme

