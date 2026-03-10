İki generalden kritik zirve! Bölgesel güvenlik masaya yatırıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde askeri diplomasinin nabzını tuttu. Karadeniz ve Avrupa hattında hareketliliğin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu temas, Türkiye'nin bölgedeki stratejik ağırlığını bir kez daha gösterdi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kukula ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. (DHA)