İki genç kadının ölümüne neden olmuştu... Karar verildi Niğde'de yolun karşına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Niğde-Bor kara yolunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarparak, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarparak ölümüne sebep olmuştu. Ö.G, kazadan sonra gözaltına alınmıştı.

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