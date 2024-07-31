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Gündem İki FETÖ'cü bir arada! Kanter ve Şükür doğum gününde buluştu
Gündem

İki FETÖ'cü bir arada! Kanter ve Şükür doğum gününde buluştu

Yeniakit Publisher
2024-07-31 20:49:00 -

FETÖ’cü Enes Kanter ile Hakan Şükür bir araya geldi. Enes Kanter o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün doğum gününü kutladı. O anları Instagram hesabından paylaşan Kanter, “Doğum günün kutlu olsun yiğit abim. Rabbim, sevdiklerin ile beraber nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli yıllar nasip eylesin.” dedi.

İKİ FETÖ'CÜ BİR ARADA

Enes Kanter, örgütten 'abi' dediği kişilere 110 milyon dolar verdiğini ve şu anda küçük bir evde kirada yaşadığını açıklamıştı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'ye kaçan Hakan Şükür, ülkeye geldiğinde örgütteki isimlere tüm mal varlığını kaptırdığını söylemişti.

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