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İki endüstri bölgesine yatırım harcı düzenlemesi

Filyos Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcılar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında ödeme yapacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
İki endüstri bölgesine yatırım harcı düzenlemesi

ANKARA (AA) - Filyos Endüstri Bölgesi ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların ödemesi gereken tutar, sabit yatırımlarının binde 1'i oranında olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Filyos Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların yatırımda kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran, binde 5'ten binde 1'e düşürüldü.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunacaklar için de ödenecek tutar binde 1 olarak belirlendi.



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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
  1. Cumhurbaşkanı Kararları
  2. endüstri bölgesi
  3. Resmi Gazete

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