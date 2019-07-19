İki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Dargeçit ilçesinde iki duvar arasına sıkışan ineğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, ineği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dargeçit Belediyesi itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonucunda halatlar yardımıyla ineği sıkıştığıyerden çıkardı. İneğin sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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