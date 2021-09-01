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Gündem İki doz koronavirüs aşısı olmuştu! Haluk Levent'ten kötü haber
Gündem

İki doz koronavirüs aşısı olmuştu! Haluk Levent'ten kötü haber

İki doz koronavirüs aşısı olan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:44:00 -
İki doz koronavirüs aşısı olmuştu! Haluk Levent'ten kötü haber

Şarkıcı Haluk Levent, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ünlü oyuncu iki doz koronavirüs aşısı olduğunu ve bu nedenle süreci kolay attığını ifade ederek, "Moskova’ya gidecektim. Dün yaptığı koronavirüs testim pozitif çıktı. Ama hiçbir belirti yok. İnanamıyorum. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Birkaç gün dinlenmem gerekecek" dedi.

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